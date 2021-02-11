美股續跌 道指跌210點 9連陰見逾4年最長
文章日期：2021年6月18日 08:24
聯儲局轉鷹，周期股向下、科技股向上，蘋果、英偉達和微軟推動那斯達克100指數創下歷史新高。其他消息方面，聯儲局隔夜逆回購使用規模激增至紀錄新高的7560億美元。美國上周首次申請失業金人數出現4月以來首次增長。拜登政府證實計劃與中國進行更廣泛談判，而美國聯邦通信委員會提議禁售中國監控攝像頭等產品。道指連續第9日陰燭，對上一次連續第9日陰燭是2017年3月14日。
道瓊斯工業平均指數收跌210點，跌幅0.62%，報33823點。標普500指數收跌1點，跌幅0.05%，報4221點。納斯達克綜合指數收漲121點，或0.87%，報14161點。
Caterpillar跌3.55%，報209.45美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低50點，而微軟升1.37%，報260.9元，貢獻道指23點。
科技股方面，蘋果收市報131.79元，升1.26%，谷歌母公司Alphabet收市報2434.87元，升0.8%，亞馬遜收市報3489.24元，升2.16%，Facebook收市報336.51元，升1.64%。
歐洲STOXX 600指數收跌0.12%，報459點。德國DAX指數收漲0.11%，報15727點；法國CAC 40指數漲0.21%，報6666點；英國富時100指數收跌0.44%，報7153點。