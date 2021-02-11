聯儲局轉鷹，周期股向下、科技股向上，蘋果、英偉達和微軟推動那斯達克100指數創下歷史新高。其他消息方面，聯儲局隔夜逆回購使用規模激增至紀錄新高的7560億美元。美國上周首次申請失業金人數出現4月以來首次增長。拜登政府證實計劃與中國進行更廣泛談判，而美國聯邦通信委員會提議禁售中國監控攝像頭等產品。道指連續第9日陰燭，對上一次連續第9日陰燭是2017年3月14日。