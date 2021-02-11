科濟藥業超購433倍 暗盤仍跌15% 每手帳蝕2625元
文章日期：2021年6月17日 21:04
未賺錢生科股科濟藥業（2171）明日將掛牌，今日暗盤高開低走。於輝立暗盤，開市曾見39元，於富途暗盤則見39.8元水平。惟盤中一路潛水，收盤於輝立跌16%，報27.55元。每手500股，每手帳面蝕元。
於富途暗盤，科濟藥業跌13.7%，收28.3元，每手帳面蝕2250元。公司早前認購反應熱烈，本次上市上限定價每股32.8元，共獲約36萬人認購，公開發售超購433倍，國際配售超購7.2倍。一手中籤率5%，認購70手便穩中一手。
認購額超500萬元的乙組大戶，共計約8300名，有86人認購「頂頭槌飛」，抽約474萬股，每人獲分配46手。按輝立暗盤價計，每人帳蝕約12萬元。
科濟藥業主研可治療血液惡性腫瘤及實體瘤的創新CAR-T細胞療法。公司管線有11款產品，唯一核心候選產品為CAR-T產品CT053，可用於治療骨髓瘤。公司擬於2022年上半年向國家藥監局提交新藥申請，並於2023年上半年向美國FDA提交生物藥上市許可申請。
其他報道
David Webb：已訂閱蘋果日報 希望李家超「唔會唔妥」
港僱主索求職者信貸報告次數升8.1% 環聯指就業市場逐漸復蘇
恒指升121點 終止7連陰 北水流出減少 領展績後跌0.8%