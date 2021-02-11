於富途暗盤，科濟藥業跌13.7%，收28.3元，每手帳面蝕2250元。公司早前認購反應熱烈，本次上市上限定價每股32.8元，共獲約36萬人認購，公開發售超購433倍，國際配售超購7.2倍。一手中籤率5%，認購70手便穩中一手。

認購額超500萬元的乙組大戶，共計約8300名，有86人認購「頂頭槌飛」，抽約474萬股，每人獲分配46手。按輝立暗盤價計，每人帳蝕約12萬元。

科濟藥業主研可治療血液惡性腫瘤及實體瘤的創新CAR-T細胞療法。公司管線有11款產品，唯一核心候選產品為CAR-T產品CT053，可用於治療骨髓瘤。公司擬於2022年上半年向國家藥監局提交新藥申請，並於2023年上半年向美國FDA提交生物藥上市許可申請。

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