獨立股評人David Webb今日於社交媒體發帖直言,自己有訂閱《蘋果》,而且偶爾會閱讀其文章,嘲諷李家超指「希望你(李家超)唔會唔妥(Hope that's OK with you)」,「就算你覺得唔得唔妥,我也唔會care(but frankly, I don't care if it isn't.)」。

此外,李家超今日見傳媒時用中英文先後表示,有強力證據顯示今次的被捕者是危害國家安全,他人不應與被捕者扯上關係,應與這些人「保持距離」。Webb則就質疑,《基本法》第二十七條訂明,香港居民享有結社自由,直言威脅被捕者身邊的人只是粗俗的脅迫行為(vulgar bullying)。

Webb曾持股壹傳媒(0282)逾5%,但隨後已沽清。他此前曾向本報表示,《蘋果》求真的新聞操守令人尊敬,現時《蘋果》遭受極大壓力,亦難以招募及留住記者。他寄語,希望記者不要懼怕為報紙、廣播電台工作,堅守求真。

