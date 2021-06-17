David Webb：已訂閱蘋果日報 希望李家超「唔會唔妥」
文章日期：2021年6月17日 20:30
警務處國家安全處今日拘捕5名《蘋果日報》高層，包括總編輯羅偉光、副社長陳沛敏等。被問及訂閱《蘋果》的讀者、員工等相關人士會否同樣有違國安，保安局長李家超未有給出明確答覆，僅指「涉及每個人意圖」、「每個人自己決定」等。
獨立股評人David Webb今日於社交媒體發帖直言，自己有訂閱《蘋果》，而且偶爾會閱讀其文章，嘲諷李家超指「希望你（李家超）唔會唔妥（Hope that's OK with you）」，「就算你覺得唔得唔妥，我也唔會care（but frankly, I don't care if it isn't.）」。
此外，李家超今日見傳媒時用中英文先後表示，有強力證據顯示今次的被捕者是危害國家安全，他人不應與被捕者扯上關係，應與這些人「保持距離」。Webb則就質疑，《基本法》第二十七條訂明，香港居民享有結社自由，直言威脅被捕者身邊的人只是粗俗的脅迫行為（vulgar bullying）。
Webb曾持股壹傳媒（0282）逾5%，但隨後已沽清。他此前曾向本報表示，《蘋果》求真的新聞操守令人尊敬，現時《蘋果》遭受極大壓力，亦難以招募及留住記者。他寄語，希望記者不要懼怕為報紙、廣播電台工作，堅守求真。
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