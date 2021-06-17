本欄去周針砭時「幣」，提出以幣谷針卻未曾兌現，反映虛擬貨幣在香港仍未成氣候，暫難成為官民主流。

相反，柏傲莊lll繼續收票吸金，加上全城谷針效應，帶旺新盤以至針盤市場，地產經紀可以由奧運示範單位睇樓睇到南昌深水埗，彷如一刀不剪親證樓價濁水漂流。而最近興講（或興不准講？）「執屋」，無論移民抑或其他原因而人去樓空，重組故人離去前留下來的所思所想，形而上很Netflix 韓劇我是遺物整理師。

長周末前後發生的湖北天然氣爆與台山核電超標，無論人為定天災，計法定所在地當然同屬國家級不可抗力事件，審核自是無力，也理所當然敢於抗衡港交所披露要求，等有關當局先定調才再酌情公布，並煞有介事中途停牌，要向投行基金等機構大戶有所交代，氣管同輸電都沒有網絡安全隱患，no further comment。

由此路進，與公關談起下半年輿情以至下幾年運程，他慨嘆財經相關專業的可用武之地只怕愈來愈少，國際認可的金融專業資格「普世」搵食價值觀，浸淫近廿年北水後變成免試「普投中」（普通話投資中概股）逐一被收回；本地港生上流機會亦似要躺平，個別中資背景企業包括核數審計估值律師等，據講早已對中大理大畢業生暫不錄用，中環「廣投中」自然失勢。

同時間，財經媒體的可發揮空間已愈見收窄，殺傷力減弱不小，連帶其公關行頭可起的角色及作用亦可能有所影響，可能是有見及此，部分agency外籍partner甚或無心戀戰，索性relocate返英國老家算罷。

西裝筆挺常以三件頭示人的顧問J不日便會安心起行，並相約一眾行家farewell，限定共聚。J公布當刻，盛載著十餘年間一幕幕經典財經新聞版面及場面的WhatsApp群組，歡呼聲此起彼落，好不熱鬧，個個講笑要追隨J到倫敦「搲撈」，反應之大差不多要J來示範其crisis management功架。雖是戲言但也多少反映眼下現實，即疫情發展至今本地financial service新常態、再被政治事態發展加速放大的另類後遺。

事實上，金融服務業價值鏈環環相扣，來個順瓜摸藤，當專業資格考試或發牌制度也「被安檢」，對行之有效的金融人才體制將有所衝擊，似乎相關機構亦終於出現權責轉移，萬佛朝中。政府變相收回香港會計師公會的權力，也表明有與華人會計師公會等業界組織會面⋯，此消彼長下，筆者就聽聞，每逢年底一年一度會計師公會理事選舉，不少新生代本地細行代表近月來已埋班組軍，期望要染指今年底的公會選舉，想必與來屆立法會的組成也有莫大關係。但無論如何，專業界別精英份子連番被打壓，如有雷同，實屬不幸。

有的遺憾很難整理，當然要還債提一提比特幣，扒行一段後端午節終於衝上40K水平，可悲（喜？）的是，又要靠有幣圈陳百祥之稱的馬斯克發功，稱如果比特幣礦工能證明有合理水平（50% ）來自清潔能源，特斯拉便可重新買入比特幣，但沒有提及如何定義及量度 - 其實只是幣圈proof of work同proof of stake的績效討論，但證明幣市此刻仍無法子擺脫馬斯克，只能對其彈出彈入又愛又恨。

久利生

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