ECA International亞洲區域總監關禮廉表示，近幾個月來，美元兌其他主要貨幣的匯率一直低迷，拖累令美國城市的排名出現下降。紐約下跌2位至全球第4位，三藩市跌出全球前十名至第15位。

該公司每年作出兩次主要調查，以協助企業計算生活費用津貼，從而使員工派駐海外時的消費力得到保障。有關調查針對全球超過480個地點，比較外派僱員普遍會購買的一籃子同類消費品及服務。這次研究同時包括了ECA住房調查報告的數據，比較全球超過400個地區之中，外派員工通常租住區域的租金費用。

報告指出，大部份中國城市的最新排名皆有所上升，其中廣州更首次與上海一起躋身全球首十名。而深圳和北京也位列亞洲十大最昂貴城市和全球最貴的20個城市之中。

另外，澳洲各城市在最新排名中均有顯著上升。這主要得益於某些州為控制新冠肺炎疫情而作出一系列嚴格的封鎖措施，令澳洲整體能更快地從疫情下復蘇。當中，悉尼上升17位至前50名，而珀斯的排名升幅最大，上升51位至全球第74位。

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