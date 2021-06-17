澳門立會議員建議延續賭牌兩年
文章日期：2021年6月17日 18:01
澳門立法會議員吳國昌上載的會議議程前發言指出，現在距六個賭牌期滿只剩約一年時間，政府必須及時籌備，妥善安排。事實上，在經濟環境不清晰的背景下，就未來十多廿年的重要產業作競投抉擇，難免偏狹，難以產生最合適的效果。因此他建議稍為延續賭牌兩年時間，以便有充分時間收集總結民意研究優化幸運博彩制度，以及爭取在疫情過後經濟環境較穩定清晰的時期進行重新公開競投。
他認為，現時距六個賭牌期滿不足一年時間，認為可適當延續賭牌兩年。同時要監督博彩企業，保障本地居民就業，進一步監督博企履行社會責任，包括促使每一個博企集團把本地僱員比例調升至超過85%，把中高層本地僱員比例維持在90%以上，以及慎重檢視長期為博企提供外判清潔、保安、餐飲服務的企業外勞配額，為本地居民提高就業機會。
基於澳門市民抱怨政府在博彩承批人從毛收入撥款的機制安排，把資源過多注入澳門基金會，導致後者坐擁巨資濫發資助，吳國昌期望，把更多資源注入社會保障基金及中央公積金等對市民具長期效益的社會保障制度。
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