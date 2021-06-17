他認為，現時距六個賭牌期滿不足一年時間，認為可適當延續賭牌兩年。同時要監督博彩企業，保障本地居民就業，進一步監督博企履行社會責任，包括促使每一個博企集團把本地僱員比例調升至超過85%，把中高層本地僱員比例維持在90%以上，以及慎重檢視長期為博企提供外判清潔、保安、餐飲服務的企業外勞配額，為本地居民提高就業機會。

基於澳門市民抱怨政府在博彩承批人從毛收入撥款的機制安排，把資源過多注入澳門基金會，導致後者坐擁巨資濫發資助，吳國昌期望，把更多資源注入社會保障基金及中央公積金等對市民具長期效益的社會保障制度。

其他報道

MSCI宣布將華融剔出指數

萬洲突免去董事長萬隆長子所有職務

港僱主索求職者信貸報告次數升8.1% 環聯指就業市場逐漸復蘇

維他奶：料今年原材料價格上升利潤受壓

奈雪的茶明起招股 入場費9999元

安踏發盈喜 中期純利至少增65% 疫情對內地零售影響已大降

傳商湯最快8月遞表申請A+H股上市

金管局冀擴金融科技人才庫 應對缺中層人才問題

香港5月底止失業率回落 勝預期

恒指升121點 終止7連陰 北水流出減少 領展績後跌0.8%

保誠：八成港爸不期望退休時獲子女供養 九成擬傳承財富給下一代

南華早報：香港拒絕為國泰外籍機組人員續簽工作簽證

領展：續租情況比6個月前好很多