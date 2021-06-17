公司引入5名基石投資者，合計認購1.55億美元（約為12.1億港元），佔本次發行股份的約25%。瑞銀（UBS）環球資管認購5000萬美元；匯添富基金認購4500萬美元；廣發基金認購3000萬美元；南方基金認購2000萬美元；乾元復興精選基金代表建銀國際認購1000萬美元。

集資用途方面，約70%用於在未來3年擴張公司的茶飲店網絡並提高市場滲透率；約10%用於在未來3年強化技術能力，進一步提升公司的運營效率；約10%用於提升公司的供應鏈及渠道建設能力，以支持公司的規模擴張；其餘用於營運資金及一般企業用途。

奈雪的茶由趙林、彭鑫夫婦創立，至今成立6年，於深圳起家。初步招股資料顯示，截至去年底，奈雪的茶擁491家店舖，截至最後可行日期則擴張至556間。公司去年錄得收入28.7億元（人民幣‧下同），期內淨虧損錄得2億元。同年經調整淨利潤則扭虧，錄得1660萬元。

記者：馬迪帆

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