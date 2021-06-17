奈雪的茶明起招股 入場費9999元
文章日期：2021年6月17日 16:55
奈雪的茶（2150）明日（18日）起招股，每股招股價介乎17.2元至19.8元，每手500股，入場費9999.76元。公司全球發行約2.57億股，公開發售佔10%，國際配售佔90%。不計超額配售權，料集資額介乎44億元至50.9億元。招股期至下周三（23日）中午12時截止，預計6月30日掛牌。保薦人為摩根大通、招銀國際、華泰國際。公司採用完全電子化申請，不提供紙質申請表格。
公司引入5名基石投資者，合計認購1.55億美元（約為12.1億港元），佔本次發行股份的約25%。瑞銀（UBS）環球資管認購5000萬美元；匯添富基金認購4500萬美元；廣發基金認購3000萬美元；南方基金認購2000萬美元；乾元復興精選基金代表建銀國際認購1000萬美元。
集資用途方面，約70%用於在未來3年擴張公司的茶飲店網絡並提高市場滲透率；約10%用於在未來3年強化技術能力，進一步提升公司的運營效率；約10%用於提升公司的供應鏈及渠道建設能力，以支持公司的規模擴張；其餘用於營運資金及一般企業用途。
奈雪的茶由趙林、彭鑫夫婦創立，至今成立6年，於深圳起家。初步招股資料顯示，截至去年底，奈雪的茶擁491家店舖，截至最後可行日期則擴張至556間。公司去年錄得收入28.7億元（人民幣‧下同），期內淨虧損錄得2億元。同年經調整淨利潤則扭虧，錄得1660萬元。
記者：馬迪帆
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