傳商湯最快8月遞表申請A+H股上市
文章日期：2021年6月17日 16:52
內媒引述消息指，香港人工智能（AI）「獨角獸」商湯科技（ SenseTime）的A+H股上市計劃，最快今年8月向港交所（0388）遞交上市申請。由於A股科創板上市流程較港股快，商湯或先在港進行IPO，再繼續推進科創板的掛牌。
據報，商湯目前只暫定中金公司為上市保薦人，因應外部因素，未有外資機構進入名單，但不排除後續會有外資機構加入。商湯科技及中金公司暫未有回應。
商湯科技創始人為中文大學工程信息工程系教授湯曉鷗，公司於香港科技園設有總部。公司戰略投資者則主要來自中、美，包括高通資本、軟銀旗下願景基金、銀湖投資及阿里巴巴（9988）等。2019年10月中美貿易戰局勢膠著，美國指控8間內地科技企業侵犯新疆穆斯林人權，對其實施制裁禁令，商湯及曠視均在其列。
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