據報，商湯目前只暫定中金公司為上市保薦人，因應外部因素，未有外資機構進入名單，但不排除後續會有外資機構加入。商湯科技及中金公司暫未有回應。

商湯科技創始人為中文大學工程信息工程系教授湯曉鷗，公司於香港科技園設有總部。公司戰略投資者則主要來自中、美，包括高通資本、軟銀旗下願景基金、銀湖投資及阿里巴巴（9988）等。2019年10月中美貿易戰局勢膠著，美國指控8間內地科技企業侵犯新疆穆斯林人權，對其實施制裁禁令，商湯及曠視均在其列。

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