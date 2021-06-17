期內，大多數主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）均見下跌，其中建造業以及零售、住宿及膳食服務業有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於零售、住宿及膳食服務業、運輸業，以及藝術、娛樂及康樂活動業。

勞工及福利局局長羅致光表示，隨着經濟復蘇和本地疫情減退，勞工市場進一步改善。預期隨着經濟持續復蘇，尤其若本地疫情繼續受控，勞工市場的壓力應會逐步紓緩。

羅致光表示，全球疫情的演變仍然是主要不確定因素。由於不同行業的復蘇步伐不一，部分行業的失業率或需較長時間才能返回疫情前的水平。為創造有利條件使經濟全面復蘇，從而令勞工市場廣泛恢復，整個社會必須齊心協力令疫情受控，並積極參與2019冠狀病毒病疫苗接種計劃。政府會繼續密切留意相關情況。

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