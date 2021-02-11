美國聯儲局轉鷹，恒指今早低開195點後，最多曾跌220點，A股回升帶動港股止跌，並以全日高位收市，恒指收市升121點或0.43%，報28558點，高低波幅343點，終止7連陰。全日成交金額1402億元，較上日增加1.38%；國指升26點或0.25%，報10589點。恒生科技指數收報7901點，升0.9%。