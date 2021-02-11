恒指升121點 終止7連陰 北水流出減少 領展績後跌0.8%
文章日期：2021年6月17日 16:25
美國聯儲局轉鷹，恒指今早低開195點後，最多曾跌220點，A股回升帶動港股止跌，並以全日高位收市，恒指收市升121點或0.43%，報28558點，高低波幅343點，終止7連陰。全日成交金額1402億元，較上日增加1.38%；國指升26點或0.25%，報10589點。恒生科技指數收報7901點，升0.9%。
走勢上，恒指低位28216點，一度跌穿保力加通道底28248點，而10天線(28741.04點)亦快將跌穿50天線(28732.13點)。
藍籌32隻升，24隻下跌，2隻無升跌。比亞迪（1211）升8.25%，收報223元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻31點；海底撈（6862）跌3.68%，收報37.95元，是跌幅最大的藍籌。建行（0939）跌0.64%，收報6.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低9點。
恒生科技指數成份股21隻升，9隻下跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報43.1元，升10.09%；跌幅最大的是快手（1024）創上市新低，見188.4元，收報190.5元，跌5.51%。
北水南下合計淨流出5.48億元，較上日減少79.2%，連續第3日流出，累計流出35.83億元。南水北上合計淨流入15.94億元人民幣，終止連續3日流出。
午後消息股表現
南華早報稱，香港拒絕為國泰（0293）外籍機組人員續簽工作簽證。國泰收報6.88元，升0.15%。
領展（0823）全年收入遜預期，可分派總額升0.7%，派148.34仙。收報75.55元，跌0.85%。
維他奶（0345）全年多賺2% 末期息29仙。收報28.7元，跌1.71%。
今早及隔晚消息股表現
警拘張劍虹羅偉光等5人涉違國安法，再搜《蘋果日報》大樓，壹傳媒（0282）停牌。個別傳媒股異動，毛記葵涌（1716）曾飈四成、世界華文（0685）漲一成。毛記葵涌收報1.18元，升8.26%；世文收報0.325元，升1.56%。
信義光能（0968）、信義玻璃（0868）、信義能源（3868）齊發盈喜。信義光能收報13.74元，跌1.01%；信義玻璃收報29.55元，跌0.51%；信義能源收報4.06元，升1.5%。
黑石143億入主SOHO中國（0410），每股5元向股東提全面要約。SOHO中國創52周高，見4.78元，收報4.6元，升21.05%。
長和（0001）及長實（1113）罕見同時在市場出手回購股份。長和收報59.3元，跌0.34%；長實集團收報52.1元，升0.29%。
莊臣（1955）發盈喜，料全年多賺5倍。莊臣創52周高，見1.4元，收報1.26元，跌2.33%；。
破頂股表現
體育用品股破頂，包括，李寧（2331）創上市新高，見79.3元，收報78.5元，升3.7%；特步（1368）創上市新高，見12.6元，收報12.46元，升15.8%；361度（1361）創52周高，見4元，收報3.88元，升13.78%。
燃氣股破頂，包括，新奧能源（2688）創上市新高，見153.4元，收報153.2元，升2.2%；華潤燃氣（1193）創上市新高，見52.25元，收報52.15元，升3.37%；港華燃氣（1083）創52周高，見5.68元，收報5.54元，升7.57%。
其他破頂股包括，基石藥業（2616）創上市新高，見17.2元，收報17元，升18.38%；英皇鐘錶珠寶（0887）創52周高，見0.237元，收報0.223元，升1.83%；希瑪眼科（3309）創52周高，見10.26元，收報9.86元，升9.8%；世紀睿科（1450）創52周高，見0.224元，收報0.222元，升12.12%；味千（中國）（0538）創52周高，見1.6元，收報1.6元，升5.26%。
破底股方面
教育股破低，包括卓越教育集團（3978）創上市新低，見1.5元，收報1.5元，跌4.46%；澳洲成峰高教（1752）創上市新低，見0.185元，收報0.185元，跌7.96%；睿見教育（6068）見52周低2.07元，收報2.09元，跌7.52%；天立教育（1773）見52周低2.88元，收報2.9元，跌20.98%；成實外教育（1565）見52周低1.07元，收報1.07元，跌6.14%；思考樂教育（1769）見52周低4.04元，收報4.05元，跌10.99%。
破底股包括，企展控股（1808）創上市新低，見0.084元，收報0.084元，跌3.45%；汽車之家（2518）創上市新低，見125.6元，收報125.8元，跌0.94%；快手（1024）創上市新低，見188.4元，收報190.5元，跌5.51%；中原建業（9982）創上市新低，見2.23元，收報2.25元，跌2.6%；世茂集團（0813）見52周低20元，收報20.1元，跌1.47%；時代中國（1233）見52周低8.99元，收報9.21元，升1.1%；阿里健康（0241）見52周低17.12元，收報17.3元，跌1.93%。
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