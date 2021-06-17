保誠：八成港爸不期望退休時獲子女供養 九成擬傳承財富給下一代
文章日期：2021年6月17日 16:15
保誠（2378）今日公布一項有關家庭財務規劃的調查結果透露，高達八成受訪港爸沒有寄望退休時獲子女供養，而絕大部分不期望子女結婚後與自己同住（93%）。調查亦顯示有六成受訪父親擔心子女讀書或將來生活不夠錢用。
保誠指出，超過九成人（94%）打算以不同方式傳承大部分財富給下一代，平均約佔自己財富的三份之二，當中包括銀行存款（80%）、保險計劃（75%）及物業（73%）等，其中兩成人更計劃提早於子女組織自己家庭時傳承財富。
不過，調查亦指，受訪港爸擔心未來的財富會減少或未能傳承給下一代，原因包括因為患病要支付龐大醫療費用（37%）、失業/失去收入來源（18%）及投資失利（18%）等。
由於港爸不依賴子女供養，他們傾向預留財富作個人退休之用。受訪港爸認為平均需要預留約$460萬港元作個人退休之用，並估計自己退休後的個人每月平均開支為 $1.7萬港元，然而約六成受訪者（61%）似乎未有太大信心完成這個退休儲備目標及擁有舒適的退休生活。
保誠行政總裁容佳明表示，隨着時代變遷，傳統「養兒防老」、期望生兒育女可令自己晚年更有保障的觀念已漸漸薄弱。
保誠於2021年5至6月以網上問卷形式訪問了共624名保誠香港客戶，其中163名為爸爸。
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