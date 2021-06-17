王國龍又指出，集團在香港的商場以民生及本地消費為主，開關與否即使對其影響不大，但是對香港經濟發展很重要，這有助香港經濟轉好、失業率降低，因此他們亦期待盡快通關，呼籲市民盡快接種疫苗。主席兼獨立非執行董事聶雅倫預期，隨著更多人接種疫苗，料有助未來數季香港經濟恢復增長，他們亦期待更多消費者再度光臨。首席財務總監黃國祥形容，從最近續租情況反映，已經好轉及上升。

在香港以外投資方面，王國龍稱，領展會從分散風險方面去考慮，會到中國、英國、澳洲、新加坡及日本物色投資機會，但是集團是以香港為家，大部份投資亦在香港。如有發展機會，他們會予以考慮，但是住宅非其考慮之列，但會繼續研究參與商業項目。在業績簡介會的展示內，王國龍指出，目前內地、海外及香港業務組合比例分別為16.8%、3.9%及79.3%，到未來則會各佔20%、10%及70至75%。

至於寫字樓方面，目前約佔整體組合10.8%，未來有望提高至佔20%水平。20/21年度內地業務收入降低，則與疫情期間，個別行業零售租戶營業受限、需要給予租金優惠，及領展中心城要翻新有關。

聶雅倫補充，集團較早前參與競投銅鑼灣加路連山道商業地競投，他形容：「雖然未能夠成功競投，但是我們喜歡該幅地，並感到興趣，有信心該幅地符合公司的投資條件，亦喜歡有類似的地盤投資機會」。不過，他指出，在港能夠參與發展核心物業的機會有限。至於到海外投資，他們會留意租金回報率，項目性質是否屬於核心類型，及項目本身的租賃周期等因素而定。黃國祥進一步稱，最近集團提出收購廣州太陽新天地購物中心，仍然在處理文件程序，料最快未來二至三周內完成所需程序。集團料到下一次公布業績時，更新有關新收購項目的資產提升計劃詳情。

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