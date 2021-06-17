對於年內投資策略，Kent表示，現時全球經濟增長迅速上升，投資者可留意早前在新冠病毒疫情期間，具有良好抗跌能力之企業，相信未來仍有持續上升動力。此外，當疫情完結，相信一些國家行業可受惠民眾生活回復正常。他舉例指，如果投資者相信全球經濟將會持續升溫，日本工業及出口將會強勢，因世界各地都熱衷購買日本產品。

對於中美企業，他認為仍會持續富強及具投資機會，亦認為兩個國家將會有改變世界的能力，只是現時兩國處於競爭狀態。展望未來，相信中美可領頭於全球經濟回復。投資板塊方面，他指出當長期息率上升及孳息曲線變得陡峭，放貸行業會更有利可圖，因此早前金融板塊受惠於此。此外，工業及消費行業將受惠美國、歐洲國民積壓已久的消費力。他表示，投資者宜於升浪開展前作配置，而獲取回報。

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