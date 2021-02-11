livi客戶只需點擊livi手機應用程式上的「Token Connect」按鈕，將扣賬卡綁定到指定網上商戶，建立Token Connect連結，其中包括與livi股東之一的京東（9618）。完成綁定後，客戶在結賬時只需點擊一下即可完成付款，無需手動輸入扣賬卡資料。

該行強調，當livi客戶透過Mastercard Token Connect將扣賬卡綁定到商戶時，商戶並不會直接儲存扣賬卡資料，而是會收到一串由Mastercard發出的特殊字符（即代碼），用以代表該卡。因此，敏感數據並不會在交易期間傳輸，即使代碼被駭客截獲，扣賬卡資料亦不會外洩。

livi產品總監洪滿霜表示，網購在「新常態」下發展迅速，消費者的期望亦隨之提高。Mastercard Token Connect貼合客戶需要，能讓客戶日常消費變得更便捷。

該行表示，由明天（6月18日）至7月31日，livi客戶成功綁定扣賬卡至JD.com，即可享10元現金回贈。此外，在京東「618周年慶」期間，客戶更可有消費優惠，包括今天單一購物滿199元（人民幣，下同）即有10元折扣，最多可兌換兩次；明天單一購物滿299元，可以有20元折扣，最多可兌換一次。

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