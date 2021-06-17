根據協議內容，該筆款項將用作贊助電影工作者總會開拍電影，台前幕後所有工作崗位均需聘請香港電影從業員，務求增加本地電影同業的工作機會， 同時希望可為新一代的電影人帶來創作空間。

劉鑾雄慈善基金指，近兩年香港電影業受疫情影響，開工嚴重不足， 電影同業因而想盡辦法守望相助。慈善基金創辦人劉鑾雄自小已經熱愛觀賞電影，故在業界仍面對困難的時候再次施以援手，希望藉今次的捐獻能為業界創造就業機會， 幫助他們渡過難關。

新上任的電影工作者總會會長古天樂表示，多謝劉鑾雄慈善基金是次捐助，計劃希望兩年拍8部電影。第一輪申請日期由即日起至今年8月31日，劇本會由業界專業評審審批，新導演及有經驗導演均可參與計劃，計劃以劇本先導，其以今年內成功批出2部電影的資助為目標，預計於明年第一季再接受第二輪申請。

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