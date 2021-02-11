香港物業組合的租金收繳率維持在98%。零售收益總額按年減少4.5%，平均零售物業續租租金調整率錄得1.8%的負增長，平均每月租金按年減少3.4%至每平方呎62.4元。整體商戶每平方呎零售銷售總額下調9.4%。

內地物業組合的收益總額及物業收入淨額分別按年下跌6.3%及6.9%，主要是由於年內位於深圳的領展中心城進行資產提升工程導致的收入損失及2019冠狀病毒病相關的租金減免所致。零售業務平均零售租用率輕微下跌，由97.8%降至96.3%；辦公室續租租金調整率跌至8.0%。

海外物業組合方面，位於澳洲的100 Market Street及位於英國的The Cabot分別自2020年4月及2020年8月開始帶來租金收入。年內，按收益及物業收入淨額計算，該兩座辦公室物業的總額分別為3.71億元及2.70億元。

物業升級方面，目前正在進行四個項目，估計資本開支總額為4.34億元。展望未來，計劃就資產提升項目投放超過10.0億元的資本開支，預期投資回報率為低雙位數。領展中心城進行中國內地首個資產提升項目正按計劃施工，預期將於2021年底前竣工。領展會將這座五層高商場改造成一座吸引兒童及家庭顧客聚會的購物中心。

物業估值方面，投資物業估值總額按年上升3.0%至1,990.74億元，主要是由於年內新增兩座海外辦公室物業及匯兌收益所致，公平值虧損抵銷了部份增長。鑒於市場租金假設下調，香港零售物業及停車場估值分別按年下跌2.3%及0.7%至1,245.81億元及315.16億元。香港辦公室物業估值為89.43億元。內地物業估值由253.17億元增加至271.60億元，主因人民幣升值的匯兌收益所致，撇除匯兌差額，內地物業估值按人民幣計跌0.9%。澳洲辦公室及英國辦公室估值分別為40.38億元及40.19億元。

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