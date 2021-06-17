【有片：選股王】物管股回勇 融創服務倘升破阻力區則有望重展升浪
文章日期：2021年6月17日 12:18
恒指升80點，收報28516點，成交金額709億元。聯儲局點陣圖顯示，當局預計2023年底前加息兩次，較預期的一次更激進。市場解讀為當局立場轉為鷹派，美股下跌但幅度有限。港股先跌後回穩，昨日大跌的醫藥、新能源汽車等股份又大反彈，榮昌（9995）、海吉亞（6078）彈7%，比亞迪（1211）昨日瀉8%，今早又反彈6.2%，大型藍籌、科技股則窄幅上落。
航運股、手機設備股、體育用品股強勢。中遠海控（1919）、太平洋航運（2343）升9%及7%，舜宇（2382）漲5.6%，特步（1368）升16%破頂，361度（1361）亦升16%。
物管股亦回勇，華潤萬象（1209）、世茂服務（0873）和融創服務（1516）較強，升幅均超過3%。融創服務5月底舉行股東大會，管理層表示今年首4個月簽約面積4500萬平方米，當中1000萬平方米來自融創（1918）旗下的項目、2600萬平方米來自新收購的彰泰服務，900萬平方米來自第3方物業。數字反映融服在收購和第3方發展上進展良好，大摩估計未來數年盈利複合增長率可達60%以上。現時大行目標價一般達到30元或以上，若能升破阻力區25元至26元，有望展新升浪。
張兆聰