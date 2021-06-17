美聯儲轉鷹派 恒指半日倒升80點 體品股、燃氣股破頂 教育股挫
文章日期：2021年6月17日 12:12
美聯儲轉鷹派，恒指今早低開195點，最多跌220點，其後止跌回升最多106點，高低波幅327點，半日收市升80點或0.28%，報28516點，成交金額709億元；國指升22點或0.21%，報10585點。恒生科技指數收報7875點，升0.58%。
藍籌23隻升，30隻下跌，5隻無升跌。比亞迪（1211）升6.21%，收報218.8元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）升1.73%，收報293.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻37點；海底撈（6862）跌3.43%，收報38.05元，是跌幅最大的藍籌。建行（0939）跌0.8%，收報6.19元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低11點。
恒生科技指數成份股20隻升，10隻下跌。升幅最大的是舜宇（2382）收報210元，升5.74%；跌幅最大的是快手（1024）收報193.1元，跌4.22%。
北水南下合計淨流出8.32億元，較上日減少68.43%，連續第3日流出，累計流出-38.67億元。南水北上合計淨流入30.66億元人民幣，終止連續3日流出。
警拘張劍虹羅偉光等5人涉違國安法，再搜《蘋果日報》大樓，壹傳媒（0282）停牌，個別傳媒股異動 毛記葵涌（1716）曾飈四成、世界華文（0685）漲一成。半日升幅各異，毛記葵涌收報1.2元，升10.09%；世文收報0.33元，升5.76%。
領展（0823）、維他奶（0345）今日公布業績。領展收報75.75元，跌0.59%；維他奶收報29元，跌0.68%。
信義光能（0968）、信義玻璃（0868）、信義能源（3868）齊發盈喜。信義光能收報13.82元，跌0.43%；信義玻璃收報29.7元，無升跌；信義能源收報4.03元，升0.75%。
路透社：國泰（0293）研新駕駛系統，長途機改單機師駕駛。國泰收報6.88元，升0.15%。
黑石143億入主SOHO中國（0410），每股5元向股東提全面要約。創52周高，見4.78元，收報4.65元，升22.37%。
長和（0001）及長實（1113）罕見同時在市場出手回購股份。長和收報59.25元，跌0.42%；長實集團收報52.2元，升0.48%。
莊臣（1955）發盈喜，料全年多賺5倍。莊臣創52周高，見1.4元，收報1.25元，跌3.1%。
破頂股表現
體育用品股破頂，包括，李寧（2331）創上市新高，見78.55元，收報78元，升3.04%；特步（1368）創上市新高，見12.6元，收報12.48元，升15.99%；361度（1361）創52周高，見4元，收報3.95元，升15.84%。
燃氣股破頂，包括，新奧能源（2688）創上市新高，見152.7元，收報152.3元，升1.6%；華潤燃氣（1193）創上市新高，見52.15元，收報50.9元，升0.89%；
其他破頂股包括，英皇鐘錶珠寶（0887）創52周高，見0.237元，收報0.222元，升1.37%；基石藥業（2616）創52周高，見16.6元，收報16.58元，升15.46%；希瑪眼科（3309）創52周高，見10.26元，收報9.95元，升10.8%；世紀睿科（1450）創52周高，見0.22元，收報0.188元，跌5.05%；味千（中國）（0538）創52周高，見1.6元，收報1.6元，升5.26%。
破底股方面
破底股包括，卓越教育集團（3978）創上市新低，見1.52元，收報1.53元，跌2.55%；澳洲成峰高教（1752）創上市新低，見0.194元，收報0.194元，跌3.48%；汽車之家（2518）創上市新低，見125.8元，收報126.1元，跌0.71%；世茂集團（0813）見52周低20.05元，收報20.15元，跌1.23%；時代中國（1233）見52周低8.99元，收報9.08元，跌0.33%；睿見教育（6068）見52周低2.12元，收報2.17元，跌3.98%；天立教育（1773）見52周低2.94元，收報3.05元，跌16.89%；成實外教育（1565）見52周低1.09元，收報1.11元，跌2.63%；思考樂教育（1769）見52周低4.2元，收報4.26元，跌6.37%；阿里健康（0241）見52周低17.12元，收報17.42元，跌1.25%。
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