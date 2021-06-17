美聯儲轉鷹派，恒指今早低開195點，最多跌220點，其後止跌回升最多106點，高低波幅327點，半日收市升80點或0.28%，報28516點，成交金額709億元；國指升22點或0.21%，報10585點。恒生科技指數收報7875點，升0.58%。