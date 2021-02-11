港元拆息普遍向下 1個月HIBOR跌0.22點子
文章日期：2021年6月17日 11:16
港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR跌0.22點子至0.08946%。
港元現報7.7522元升值1點子，曾貶值最多2點子，報7.7525元，亦曾升值最多3點子，報7.752元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.89點子至0.03804%；1星期HIBOR跌0.12點子至0.05929%；2星期HIBOR跌0.29點子至0.06554%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.07點子至0.1725%；6個月期HIBOR無升跌報0.26357%；12個月期HIBOR升0.07點子至0.38964%。
美元指數現報90.746貶值0.188點或0.21%。
美元1個月期LIBOR報0.08175%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0077%。
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