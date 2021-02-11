港元現報7.7522元升值1點子，曾貶值最多2點子，報7.7525元，亦曾升值最多3點子，報7.752元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.89點子至0.03804%；1星期HIBOR跌0.12點子至0.05929%；2星期HIBOR跌0.29點子至0.06554%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.07點子至0.1725%；6個月期HIBOR無升跌報0.26357%；12個月期HIBOR升0.07點子至0.38964%。

美元指數現報90.746貶值0.188點或0.21%。

美元1個月期LIBOR報0.08175%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0077%。

其他報道

中國5月70城房價指數按年升近半成 漲勢延續68個月

路透社：中國開始對滴滴出行進行反壟斷調查

中國華融據報擬大舉出售子公司

蘋果CEO庫克指擬議中的歐盟技術規則或威脅到iPhone的安全

金管局：美討論減少買債或影響市場情緒 應繼續保持謹慎

FWD富衛母企申請赴美IPO 曾傳集資232億元

滬深三大指數個別發展 上證低開10點 人行零投放零回籠

恒指低開195點 10天線跌穿50天線 50隻藍籌下跌 毛記升14%

聯儲局轉鷹 港股ADR跌127點 美期、亞股向下 領展業績 壹傳媒停牌

鮑威爾：會議對收水進行討論 討論加息時機還「非常不成熟」

聯儲局轉鷹 道指、標指見近一個月最大跌幅 道指收市跌265點