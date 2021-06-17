中國華融據報擬大舉出售子公司
文章日期：2021年6月17日 09:54
內地四大資產管理公司之一的中國華融（2799）陷入債務危機。《彭博》報道，該公司正加大努力出售除不良資產處置主業之外的大部分境內子公司，這是政府批准的縮小規模計劃的一部分。
報道引述知情人士指，在中國銀保監會4月要求其加快出售資產後，中國華融正在尋求投資者並與潛在買家積極接觸報價。消息指，旗下金融牌照子公司，包括銀行、券商和租賃公司等，吸引部分投資者的興趣。
知情人士又表示，擬出售的公司不包括中國華融國際控股，這家離岸實體是華融大部分美元債券的發行人或擔保人，目前尚不清楚中國高層對於華融的債務風險是否已制訂長期解決計劃，有些債券目前的交易價格隱含著高違約風險。中國華融和中國銀保監沒有就報道作出回應。
內媒《21世紀經濟》報道，中國國新控股正與中國華融就收購其旗下華融證券展開洽談，包括華融證券、華融湘江銀行、華融信、華融消費金融、華融金融租賃等多家集團子公司均將被「處理」。
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