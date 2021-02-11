聲明指，PCGI已以保密方式向SEC提交F-1表格，計劃以發行代表A類普通股的美國存託股份（ADS）方式進行IPO，規模及發行價仍未定。IPO將待SEC批准後進行。

今年4月，彭博社報道，FWD擬集資30億美元(約232億港元)，市值高達150億美元(約1164億港元)。路透社今早報道亦引述消息指，擬集資20至30億美元，市值為130億至150億美元，FWD拒絕評論。

資料顯示，富衛於2013年在亞洲成立，業務遍佈亞洲區10個市場，提供人壽及醫療保險、一般保險、僱員福利、回教及家庭伊斯蘭保險。截至2020年12月31日，有超過980萬名客戶，33,000位代理人，資產總值626億美元，毛保費收入7年達50億美元，並擁有18個銀保夥伴及區內逾20家生態圏合作夥伴。

市場表現方面，FWD為香港第9大人壽保險公司、泰國人壽保險公司第二位；以實收股本計算，為菲律賓三大人壽保險公司之一，以新造業務年化保費計算排名第8。

股東包括，盈科拓展集團、瑞士再保險集團、 GIC Ventures、RRJ Capital、Hopu Investments等。

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