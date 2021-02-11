恒指低開195點 10天線跌穿50天線 50隻藍籌下跌 毛記升14%
文章日期：2021年6月17日 09:26
美聯儲放鷹，恒指今早低開195點或0.69%，報28240點，成交金額39億元；國指今早低開81點或0.78%，報10481點。恒生科技指數開市報7776點，跌0.69%。
恒指10天線(28709.27點)今跌穿50天線(28725.77點)，同時，恒指亦跌至保力加通道底(28200.19點)附近。
藍籌50隻下跌，8隻無升跌。恒隆地產（0101）無升跌，報19.2元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻0點；信義光能（0968）跌2.02%，報13.6元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）跌1.32%，報285元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低28點。
恒生科技指數成份股2隻升，19隻下跌，9隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報865元，升1.88%；跌幅最大的是新東方在綫（1797）見52周低9.5元，開市報9.5元，跌3.16%。
警拘張劍虹羅偉光等5人涉違國安法，再搜《蘋果日報》大樓。壹傳媒（0282）停牌，傳媒股毛記葵涌（1716）開市報1.25元，升14.68%；東方（0018）開市報0.63元，升1.61%；電視廣播（0511）開市報7.71元，跌1.15%；其他無成交。
領展（0823）、維他奶（0345）今日公布業績。領展開市報75.9元，跌0.39%；維他奶開市報29.2元，無升跌。
信義光能（0968）、信義玻璃（0868）、信義能源（3868）齊發盈喜。信義光能開市報13.6元，跌2.02%；信義玻璃開市報30.2元，升1.68%；信義能源開市報4元，無升跌。
路透社：國泰（0293）研新駕駛系統，長途機改單機師駕駛。開市報6.87元，無升跌。
黑石143億入主SOHO中國（0410），每股5元向股東提全面要約。SOHO中國創52周高，見4.76元，開市報4.76元，升25.26%。
長和（0001）及長實（1113）罕見同時在市場出手回購股份。長和開市報59.4元，跌0.17%；長實集團開市報51.5元，跌0.87%。
破底股方面
破底股包括，思考樂教育（1769）見52周低4.31元，開市報4.31元，跌5.27%；新東方在綫（1797）見52周低9.5元，開市報9.5元，跌3.16%；世茂集團（0813）見52周低20.3元，開市報20.3元，跌0.49%；海螺水泥（0914）見52周低42.1元，開市報42.1元，跌0.36%。
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