聯儲局轉鷹 港股ADR跌127點 美期、亞股向下 領展業績 壹傳媒停牌
文章日期：2021年6月17日 08:51
美國加息預期上升，美股向下，港股ADR跌127點或0.45%，報28309點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.33%，折合報594.51元；阿里巴巴（9988）跌0.13%，折合報203.13元；美團（3690）跌0.75%，折合報286.62元；匯控（0005）跌0.26%，折合報47.98元；建行（0939）跌0.91%，折合報6.18元。
道期現跌0.4%，標期跌0.5%，納期跌0.75%。日股現跌0.97%，韓股現跌0.75%，澳股現跌0.57%。
今日焦點股份可留意：
警拘張劍虹羅偉光等5人涉違國安法，再搜《蘋果日報》大樓。壹傳媒（0282）今早突停牌，暫未公布原因。
信義光能（0968）、信義玻璃（0868）、信義能源（3868）齊發盈喜。
路透社：國泰（0293）研新駕駛系統，長途機改單機師駕駛。
黑石143億入主SOHO中國（0410），每股5元向股東提全面要約。
長和（0001）及長實（1113）罕見同時在市場出手回購股份。
莊臣（1955）發盈喜，料全年多賺5倍。
其他報道