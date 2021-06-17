聯儲局維持基準政策利率目標區間在0%-0.25%不變，並承諾繼續以每月1200億美元的速度購買資產，直到向著實現就業和通脹目標取得「實質性進一步的進展」。

「點陣圖」季度預測顯示，18位聯儲局官員中有13位預計2023年末前將至少加息一次，相比3月份僅有7位。而今次預測2023年末前將至少加息兩次亦有11位，此外，7位官員預測最早加息的時間可能在2022年，多於3月時的4位。不過，鮑威爾談到加息預測時警告，「應該謹慎看待點陣圖」，討論加息的時機還「非常不成熟」。

通脹預測方面，聯儲局上調截至2023年末的通脹預測。2021年個人消費支出(PCE)價格指數漲幅的預測中值由2.4%提高至3.4%，2022年預測從2%上調至2.1%，2023年預測從2.1%上調至2.2%。

鮑威爾指，「隨著經濟持續重啟，需求變化可能程度很大而且很快，瓶頸、招聘困難和其它限制因素可能繼續限制供應端的調整速度，從而使通脹更有可能比我們預期的更高更持久」。

經濟增長方面，聯儲局預期，今年GDP料增長7%，高於之前預測的6.5%。2022年經濟增幅預期維持在3.3%，2023年GDP增速預期從3月的2.2%上調至2.4%。

議息聲明與上次大致相同，唯一不同的是談及疫情及打疫苗方面，今次指，「疫苗接種的進展已經降低了新型冠狀病毒在美國的傳播」、「疫苗接種的進展可能會繼續減少公共衛生危機對經濟的影響」，而上次則指「新型冠狀病毒疫情正給美國乃至全世界造成巨大的民生和經濟困難」、「當前持續的公共衛生危機繼續拖累經濟」。

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