聯儲局雖然如預期維持息口不變，不過，聯儲局意外轉鷹派，點陣圖預測2023年末之前將有兩次加息，政策緊縮速度料快於先前預期，委員們亦將開始討論縮減購債計劃。美股向下，道指、標指曾跌逾1%，見近一個月最大跌幅，及近一個月低。道指連跌3日，標指、納指連跌2日。