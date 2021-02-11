聯儲局轉鷹 道指、標指見近一個月最大跌幅 道指收市跌265點
文章日期：2021年6月17日 08:15
聯儲局雖然如預期維持息口不變，不過，聯儲局意外轉鷹派，點陣圖預測2023年末之前將有兩次加息，政策緊縮速度料快於先前預期，委員們亦將開始討論縮減購債計劃。美股向下，道指、標指曾跌逾1%，見近一個月最大跌幅，及近一個月低。道指連跌3日，標指、納指連跌2日。
道瓊斯工業平均指數收跌265點，跌幅0.78%，報34033點。標普500指數收跌22點，跌幅0.54%，報4223點。納斯達克綜合指數收跌33點，或0.24%，報14039點。
波音跌1.73%，報242.27美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低28點，而摩通升0.7%，報156.27元，貢獻道指7點。
科技股方面，蘋果收市報130.15元，升0.39%，谷歌母公司Alphabet收市報2415.45元，跌0.53%，亞馬遜收市報3415.25元，升0.94%，Facebook收市報331.08元，跌1.68%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.23%，報459點。德國DAX指數收跌0.13%，報15710點；法國CAC 40指數漲0.2%，報6652點；英國富時100指數收漲0.18%，報7184點。