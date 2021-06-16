信義光能指出，雖然主要太陽能玻璃產品的平均市價今年第二季大跌，不過以上半年計，平均市價及銷量均按年有所上升，而且生產效率提高，降低原材料及能源成本上升的不利影響。集團又指，由於太陽能玻璃產品平均市價第二季大跌，預計太陽能玻璃分部今年餘下月份表現或會受影響。

信義玻璃（0868）盈喜指，預計今年上半年純利約大增2.6至2.9倍，去年同期為13.8億元，即預計今年純利為49.8至53.9億元。集團指出，由於中國建築行業對浮法玻璃需求強大，業務平均銷售價格及銷售量在上半年大幅上升，以及聯營公司信義光能所貢獻的盈利大幅增加，帶動純利表現。

信義能源（3868）預計，今年上半年純利按年將增長25至45%，去年同期純利為4.376億元。集團表示，增長主要由去年下半年新增收購的太陽能發電場項目的收益貢獻所拉動。

信義光能今日收市跌6.72%至13.88元；信義玻璃收市跌3.73%至29.7元；信義能源亦跌4.08%至4元。