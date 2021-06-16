林鄭表示，相信港交所會繼續發展第二上市機制，並連接內地與國際市場。她表示，亦樂見港交所支持大灣區發展，例如早前入股廣州期貨交易所，此外，港交所致力於成為大灣區可持續金融發展領導者，亦與政府推動大灣區綠色金融的政策方向相符。

林鄭表示，今年為港交所的第21年，也是自己任期的最後一年，於任期內，香港的基礎、自己的個人能力都受到挑戰。惟她表示，相信香港最終是不辜負國際金融中心的聲譽。她續指，自己任內推動金融發展，令政府的角色不僅是服務行業，更是為行業作推廣、便利行業。她續指，自己於過去兩年內推動7項金融相關立法，顯示政府對金融界的看重。

她最後表示，香港金融界捱過風暴，現時若要移走最後的烏雲，便需要業界積極接種疫苗。她表示，樂見政府推出「全城起動 快打疫苗」的宣傳活動後，獲得公營機構及私營公司的支持，而本港接種率亦有所提升。她表示，希望於今年年底前，本港可達到群體免疫。

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