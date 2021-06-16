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澳門航空20年度虧損10億  擴股獲18億資金支持營運

文章日期：2021年6月16日 18:38

中國航空（0753）旗下附屬澳門航空公布最新營運數據，年內受到新冠肺炎疫情影響，2020年度由盈轉虧，虧損達10.4億元（澳門元、下同）。年度內該集團將兩架A319航機退租，並保持21架航機運作。有如國泰航空（0293）需要國航及太古等股東供股，澳門航空亦同樣需要尋求注資。該公司指，進行擴股計劃，並已於今年1月收到18億元資金，改善營運狀況。

根據澳門航空進一步向公共資產監督規劃辦公室的披露顯示，澳門航空的註冊資本已增至20.42億元，比2020年8月下旬公布的中期業績顯示的4.42億元註冊對本，大增16億元。國航在澳門航空的持股量，更由原先的66.8995%，略增加至66.9178%。第二大股東分別為澳門政府及賭王何鴻燊家族旗下的澳門旅遊娛樂公司，持股約21.5071%及11.5714%。大新金融（0440）旗下澳門保險，則為澳門航空最細的股東，持股為0.0002%。

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