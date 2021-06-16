Jean-François Harvey 指，過去20年內從未見過如此升幅。他表示，兩大移民需求的高峰期為社會運動及疫情爆發，再到國安法，直到現在需求仍穩定上升。

Jean-François Harvey 指，3大港人的熱門移民國家及項目分別為加拿大的創業移民項目(Start-Up Visa)、英國的BNO 移民 (BNO Visa)及澳洲的重大投資者移民專案 (Significant Investor Visa)。

而客戶亦漸年輕化，Jean-François Harvey 透露，集團的客戶在前2年主要為50歲以上，但過去一年降至40歲。而子女約10歲的年輕家庭比例也增加。

對於創業移民的方法，Jean-François Harvey 建議有意者要注意不同國家對初創企業的條件，例如加拿大對生物科技、英國對金融科技的初企需求較大。

實習記者：何樂民

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