港交所發言人回覆查詢時表示，作為國際金融中心，香港一向秉持最高的監管和企業管治標準；港交所致力於定期檢視其監管框架，以支持香港金融市場的持續發展。

根據港交所另行披露的《上市營運管治委員會的職權範圍及運作模式》資料顯示，該新成立的委員會每年須召開不少於四次會議，主席可要求舉行額外會議。會議由委員會秘書召開。委員會成員法定人數為3人，最少兩人為非執董。職責包括對上市科的營運及管理進行整體監督及監察，其主要透過收取上市科每月提交就其監管及營運活動的不同範疇，包括人力資源、培訓、監管活動分析、政策相關項目的最新情況，以及主板及GEM上市委員會和其他上市科諮詢小組的成員委任或組成變更等的報告，就當中出現的任何問題進行討論。

當中委員會的職責，特別在營運方面，可以贊同上市科的結構變更，並就上市主管及各個上市科部門主管的任免提供意見，同時亦會就上市科員工操守方面，收取報告，並審議及贊同處理計劃或補救措施方案，適當地就應採取的行動向董事會提供意見。

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