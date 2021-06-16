據稱，國家糧食和物資儲備局將於短期內公布，交代手上銅、鋁及鋅鈍儲量，並將會逐批向生產及製造商出售，但是沒有披露具體數量。在倫敦、上海市場的金屬價錢，以至在新加坡的鐵礦石合約價錢，均全部下跌。在中國及香港的金屬股造價亦跟跌，澳洲的貴金屬及礦業分類指數，更出現近一年來最大跌幅。東吳玖盈投資管理公司商品交易員Jia Zheng接受《彭博》訪問時表示，已有多年未見國家公布國家庫存。他相信，此舉會增加短期供應，向市場發出看淡訊號。他更說，隨著監管機構加強監察海外商品持倉，料目標是限制過度炒賣已過熱的商品價錢，原因是這會對國企帶來風險。

另外，此前內地政府已要求本地企業，包括鋼鐵廠、商品交易商、經紀，減少於本地商品期貨市場內在鐵礦石、煤等高波幅性原材料合約之看漲倉位。這反映北京因應國際市場影響到內地商品價錢下，正採取措施監控，並力阻國企參與炒賣。目前未見有甚麼原因導致國資委出手要求國企交代海外持倉狀況，不過，有消息人士指出，不排除監管機構進一步出手，向特定企業下手進行監控。《彭博》曾經向國資委作出查詢，但是未獲回應。

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