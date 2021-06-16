莎莎：今財年港澳最多再關20間店 旅客區續租減逾六成
文章日期：2021年6月16日 17:06
莎莎（0178）上財年在港澳淨關閉12間分店，至今年3月底共有100間店舖，租金成本減少3.79億元，今財年計劃再關閉15至20間店。莎莎主席及行政總裁郭少明指出，香港的店舖過去較集中在旅客區，因此生意跌幅最嚴重，旅客區去年已減12間，今年在租金許可下，希望可爭取更佳位置，不排除再開新店，要視乎通關情況。
他透露，上財年的續租店舖當中，位於旅客區減租約七成；住宅區就平均減26%。今個財年亦有店舖已經續租，旅客區減租約65%；住宅區就減三成租金。截至今年3月底，莎莎在港分別有45間及46間分店位於遊客區及非遊客區。
集團亦公布4月至6月9日的營運數據，其中港澳同店銷售大升56.3%。郭少明強調，4至6月的確按年有很大進步，因去年同期是疫情高峰期，莎莎位於生意最低谷，現時的反彈幅度亦算低，較18/19財年高峰期仍下跌逾六成。他又指，生意大部分由澳門帶動，至今年5月已通關九個月，看到生意是慢慢回復，並非一通關立即提升，現時表現只是最高峰的一半。
被問到預計通關後香港生意表現，郭少明表示，對很多行業而言通關較現時情況會更好，笑指自己「估錯（何時通關）好多次」，以前估計今年7月定必通關，但相信亦會估錯。他又稱，莎莎約有七成生意額來自旅客，通關後亦不會立即提升，需時間適應，屆時會多用推廣活動吸引旅客。
記者：蕭嘉聰
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