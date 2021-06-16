除了大股東陳耀忠、馬興文、梁志軍及呂雨華外，內房富豪黃光苗旗下的中洲控股（深000042）亦持有18.22%內資股、物管龍頭碧桂園服務（6098）亦是長城的上市前投資者，持有15.28%內資股。碧桂園服務於今年4月29日以5.4億元收購了公司1332.1萬股。

長城物業在截至今年3月底的首季收益為7.84億元（人民幣，下同），2020財年為30.36億元。集團截至三月底的在管項目708個，合約管理項目為855個，在管總建築面積為1.146億平方米，合約管理總建築面積為1.528億平方米，亦有130個由合營企業管理的總建築面積為5930萬平方米的項目。

集團為內地獨立的物管服務供應商，並不依賴任何關聯地產商。四大業務為物管服務、地產開發商增值服務，社區增值服務及專業服務，四大業務截至今年三月底的首季收益分別為6.08億元、2801.4萬元、1.08億元及4015.2萬元，毛利率分別為18.1%、10.9%、36.3%及32.6%。

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