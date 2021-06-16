路透社：中國擬推嚴規整頓教培行業料年收入減達80%
文章日期：2021年6月16日 17:17
路透社報道，中國計劃於本月公布比預期更嚴格的新規定，整頓規模達1,200億美元的民間教育培訓行業，包括對廣告設限，以及試行禁止假日期間補習。試行的新規可能會使課後補習類公司的年收入減少多達70%-80%，不過該新聞報道的連結隨後更換成其他新聞。
原文引述消息人士指，改革方案針對的是從幼兒園到12年級(K-12)學生的教培市場，並由高層所推動。新規旨在減輕學童的壓力，並通過降低家庭生活成本來提高出生率，最早可能於下周公布並於下個月生效。新規將在北京、上海和其它幾個大城市試行禁止寒暑假期間的線上和線下補習，試行的地區將禁止工作日的輔導課，這些輔導課通常在晚上8-9點進行。監管機構也將禁止在線上和線下對課外輔導「過度」廣告，尤其是在主流媒體和公共區域，輔導費也將受到嚴格控制。消息人士表示，「雖然新規只是試行，但如果其他地區為了政治正確，推出了更加嚴厲的管理制度，可能會令人感到意外。」
根據中國教育學會的最新數據，2016年，中國超過75%的K-12學生參加了課外輔導班，坊間證據顯示，這一比例有所上升。路透上月報導稱，這一行動已經迫使至少一家提供課外輔導服務的大公司暫停了一輪規模達10億美元的私募融資。
中國教育部昨天（15日）成立校外教育培訓監管司，包括制定(含線上線下)機構設置、培訓內容、培訓時間、人員資質及收費監管等相關標準和制度並監督執行。今日内地教育概念板塊整體下跌，跌幅較大的包括。嘉宏教育（1935）今日收報3.05元，跌13.59%；成實外教育（1565）今日收報1.19元，跌6.29%。
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