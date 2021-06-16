戶戶送夥The Loops推企業上門回收計劃 免首月月費
文章日期：2021年6月16日 16:29
外賣配送平台戶戶送與本地環保初創The Loops合作，於今年6月向戶戶送企業版客戶及餐廳夥伴推出企業回收計劃。The Loops將每月一次在戶戶送企業客戶的辦公場所，設置回收站，並向其提供有關回收的透明度報告。
戶戶送表示，有近20%餐廳夥伴自今年第一季以來的即棄餐具需求下降，有70%受訪的戶戶送企業版客戶亦表示，如集團推出回收計劃，他們會樂意參與。戶戶送又指，將贊助有關企業第一個月月費，以支持他們建立更環保的工作環境
是次回收計劃所收集的物料包括塑膠飲管、塑膠餐具、紙餐盒、紙杯、紙袋、膠樽、塑膠容器等物品；紙張、雜誌、紙巾盒、護手霜包裝等辦公室廢棄物；透明氣珠封套和膠膜等包裝廢料；以及外賣壽司盤和發泡膠餐盒。The Loops將對收集所得的回收物進行分類，並將其回收再造為食物容器及袋等等，回收計劃的費用視乎企業規模而定。
戶戶送企業版香港區主管繆祥表示，隨著香港市民陸續重返辦公室上班，現在正是各大企業引入回收計劃的大好時機。繆祥又指，疫情令即棄塑膠及物料的使用量大幅上升，如其他行業一樣，外賣行業都須對其碳足跡有所了解，作出符合商業道德的決定。
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