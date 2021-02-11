范卓雲認為，美股現歷史新高，預期下半年恒指仍有追落後空間，建議投資者聚焦盈利增長潛力最強、以及有結構性增長動力推動估值有進一步重估空間的投資機會。港股板塊方面，匯豐私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華表示，睇好消費股、與經濟開放有關的服務行業股、擁有技術優勢或晶片行業中供應較好的高科技股、中國新能源股、設備供應股等。

范卓雲表示，目前美國量寬每月買債1,200億美元，當中800億是國債，400億是房地產抵押證券，該行預計今年12月會宣布由當月或明年初開始逐步退市，預計速度緩慢，具體減幅暫未有預計，但若參考2014年美國曾進行相似退出量寬程序，預計會最先減慢購買房地產抵押證券，國債購買則可能在明年全年量寬持續，故不預期其退市會引發恐慌及對股市震盪。且美10年期國債孳息率3、4月飈至逾1.7厘，現即使通脹高於市場預期，卻徘徊1.5厘水平，可見市場目前已就美國退市、經濟復蘇等建立心理準備，減少了市場震動，預期退市討論對恒指表現衝擊相對有限。

她又表示，今年第二季度主要經濟體通脹上升是短暫現象，是原油、商品價格去年的低基數效應，相信效應因素到今年中會淡化，美國通脹會今年第四季見頂，之後會持續回落。她亦認為，內地目前復蘇情況並不平均，製造業數據反彈，但服務業、個人消費仍疲軟，預計今年內地廣義貨幣供應（M2）維持9.1%增速，意味信貸政策、內地流動性，不會出現廣泛收緊。

人民幣走勢方面，范認為，內地政府不希望人民幣「單邊升值」衝擊出口表現，相信內地冀將人民幣匯價維持於穩定區間，預計今年底至明年內，人民幣兌美元將為6.60。

記者：胡學能

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