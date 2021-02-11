市場早段觀望美聯儲議息結果而窄幅波動，內地3點公布5月數據遜預期後，恒指跌幅擴大至最多234點，全日高低波幅245點，收市跌201點或0.7%，報28436點，成交金額1383億元，較上日減少3.72%；國指跌105點或0.99%，報10562點。恒生科技指數收報7830點，跌1.64%。