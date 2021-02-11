內地數據遜預期 恒指跌201點 北水淨流出大增5.6倍 時代天使升131%
文章日期：2021年6月16日 16:26
市場早段觀望美聯儲議息結果而窄幅波動，內地3點公布5月數據遜預期後，恒指跌幅擴大至最多234點，全日高低波幅245點，收市跌201點或0.7%，報28436點，成交金額1383億元，較上日減少3.72%；國指跌105點或0.99%，報10562點。恒生科技指數收報7830點，跌1.64%。
恒指走勢上已跌穿並連續兩日收低於10天線(28814.94點)、20天線(28849.93點)、50天線(28739.73點)、100天線(29025.39點)，並進一步逼近保力加通道底(28262.2點)。
藍籌21隻升，34隻下跌，3隻無升跌。匯控（0005）升1.58%，收報48.1元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻33點；比亞迪（1211）跌8.2%，收報206元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）跌4.5%，收報288.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低102點。
恒生科技指數成份股4隻升，26隻下跌。升幅最大的是眾安在綫（6060）收報39.85元，升1.27%；跌幅最大的是微盟（2013）收報16.68元，跌6.08%。
北水南下合計淨流出26.36億元，較上日增加561.63%，連續第2日流出，累計流出30.35億元。南水北上合計淨流出4.05億元人民幣，較上日減少92.14%，連續第3日流出，累計流出85.91億元。
午後消息股表現
時代天使（6699）今上市，定價173元。一度高見490元，升183.23%，其後升幅收窄，收報401元，升131.79%。
興勝創建（0896）靠賣三項目，去年純利升24.2%。收報1.29元，跌4.44%。
莎莎國際（0178）全年虧損收窄至3.5億元，遜預期，不派息。收報1.91元，跌6.83%。
今早及隔晚消息股表現
君實生物（1877）折讓約5.8%配股，籌25億。收報70.65元，跌5.17%。
中燃（0384）正調查十堰市燃氣爆炸事故，今早復牌。收報25.55元，升0.99%。
港視（1137）新增租用青衣樓面為電商業務擴張作準備。收報9.9元，跌3.32%。
遠東發展（0035）以逾12億售英酒店。收報2.93元，升1.74%。
有贊科技未獲批上市，中國有贊（8083）私有化押後至10月12日。收報1.52元，跌1.94%。
眾安在綫（6060）首5個月保費收入增44%。收報39.85元，升1.27%。
金源米業（0677）發盈喜，料全年扭虧為盈。收報0.63元，無升跌。
華潤電力（0836）首5個月附屬電廠售電量按年增逾24%。收報9.79元，跌5.14%。
破頂股表現
體育用品股破頂，包括，安踏（2020）創上市新高，見167.2元，收報160元，跌1.66%；李寧（2331）創上市新高，見77.6元，收報75.7元，跌1.3%；特步（1368）創上市新高，見11.66元，收報10.76元，升0.37%。
消費股破頂，包括，周大福（1929）創上市新高，見16.44元，收報15.94元，跌0.87%；廸生創建（0113）創52周高，見4.76元，收報4.65元，升0.43%；景福集團（0280）創52周高，見0.53元，收報0.48元，跌5.88%。
醫療醫股破頂，包括，基石藥業（2616）創52周高，見15.44元，收報14.36元，升1.84%；希瑪眼科（3309）創52周高，見9.38元，收報8.98元，升2.51%；康寧醫院（2120）創52周高，見37.9元，收報34.15元，跌5.92%。
其他破頂股包括，華潤燃氣（1193）創上市新高，見51.4元，收報50.45元，升2.75%；安領國際（1410）創52周高，見0.74元，收報0.7元，無升跌；味千（中國）（0538）創52周高，見1.52元，收報1.52元，升0.66%；泓富（0808）創52周高，見3.04元，收報3元，跌0.33%。
破底股方面
破底股包括，汽車之家（2518）創上市新低，見126.4元，收報127元，跌4.8%；摩比發展（0947）創上市新低，見0.51元，收報0.53元，升1.92%；中原建業（9982）創上市新低，見2.27元，收報2.31元，跌3.75%；世茂集團（0813）見52周低20.35元，收報20.4元，跌1.45%；時代中國（1233）見52周低9.05元，收報9.11元，跌3.6%；睿見教育（6068）見52周低2.25元，收報2.26元，跌3.83%；天立教育（1773）見52周低3.65元，收報3.67元，跌2.65%；成實外教育（1565）見52周低1.14元，收報1.14元，跌10.24%；思考樂教育（1769）見52周低4.55元，收報4.55元，跌3.81%；冠城鐘錶珠寶（0256）見52周低1.46元，收報1.53元，升0.66%；聯康生物（0690）見52周低0.093元，收報0.094元，跌5.05%。
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