歐冠昇：中國金融對外開放趨勢不變
文章日期：2021年6月16日 16:03
港交所（0388）行政總裁歐冠昇撰寫上任以來首篇網誌，慶祝港交所上市21周年。他表示，上任後多次被問到為何加入港交所，而自己的答案是相信港交所的業務佔盡天時地利（right spot, right time），是捕捉未來商機的完美位置。網誌指出，21年內，港交所上市公司增長逾2倍，現時有2550家；收入則增長7倍，至最新的192億元。
歐冠昇表示，港交所未來仍將受惠於各種趨勢，其中有三大機遇，首先是中國金融對外開放的趨勢不會改變，跨境資本的資金流、成交量相信均將會有巨大增長。他表示，港交所將會提供更多樣化的產品、風險管理工具，以滿足內地投資者的胃納。他表示，隨宏觀環境波動，港交所的地位或許比以前更重要、更為內地所需要。
他表示，另一機遇，是見到港交所新經濟股份、生科股份的潛力。他表示，相信下一個十年，新經濟及生科公司將會定義港股市場。他續指，港交所未來將會協助公司、投資者，令香港成為真正的全球生科股上市中心，不僅歡迎內地生科公司，也向全世界開放。
歐冠昇表示，第三，是港交所將繼續作為可持續發展的領導者。他表示，港交所正努力建立一個透明、多元且深入的綠色金融生態系統，包括為上市公司設立ESG標準等。他表示，相信在此方面的投入，未來將會取得相應回報。
其他報道