歐冠昇表示，港交所未來仍將受惠於各種趨勢，其中有三大機遇，首先是中國金融對外開放的趨勢不會改變，跨境資本的資金流、成交量相信均將會有巨大增長。他表示，港交所將會提供更多樣化的產品、風險管理工具，以滿足內地投資者的胃納。他表示，隨宏觀環境波動，港交所的地位或許比以前更重要、更為內地所需要。

他表示，另一機遇，是見到港交所新經濟股份、生科股份的潛力。他表示，相信下一個十年，新經濟及生科公司將會定義港股市場。他續指，港交所未來將會協助公司、投資者，令香港成為真正的全球生科股上市中心，不僅歡迎內地生科公司，也向全世界開放。

歐冠昇表示，第三，是港交所將繼續作為可持續發展的領導者。他表示，港交所正努力建立一個透明、多元且深入的綠色金融生態系統，包括為上市公司設立ESG標準等。他表示，相信在此方面的投入，未來將會取得相應回報。

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