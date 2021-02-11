恒指半日跌65點 時代天使升140% 北水淨流出
文章日期：2021年6月16日 12:31
市場觀望美聯儲議息，恒指半日窄幅波動，高低波幅130點，半日跌65點或0.23%，報28573點，成交金額734億元；國指跌63點或0.59%，報10605點。恒生科技指數收報7856點，跌1.31%。
藍籌26隻升，29隻下跌，3隻無升跌。中石油（0857）升1.97%，收報3.62元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升1.44%，收報95.3元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻31點；比亞迪（1211）跌5.08%，收報213元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）跌3.17%，收報292.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低72點。
恒生科技指數成份股4隻升，25隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是閱文（0772）收報88.1元，升1.97%；跌幅最大的是萬國數據（9698）收報72.75元，跌6.01%。
北水南下合計淨流出2.58億元，較上日減少35.35%，連續第2日流出，累計流出-6.56億元。南水北上合計淨流出4.87億元人民幣，較上日減少90.54%，連續第3日流出，累計流出86.73億元。
莎莎（0178）今公布業績。收報1.99元，跌2.93%。
時代天使（6699）今上市，定價173元。收報416.2元，升140.58%。
君實生物（1877）折讓約5.8%配股，籌25億。收報71.05元，跌4.63%。
中燃（0384）正調查十堰市燃氣爆炸事故，今早復牌。收報25.65元，升1.38%。
港視（1137）新增租用青衣樓面為電商業務擴張作準備。收報10元，跌2.34%。
遠東發展（0035）以逾12億售英酒店。收報2.96元，升2.78%。
有贊科技未獲批上市，中國有贊（8083）私有化押後至10月12日。收報1.52元，跌1.94%。
眾安在綫（6060）首5個月保費收入增44%。收報40.05元，升1.78%。
金源米業（0677）發盈喜，料全年扭虧為盈。收報0.63元，無升跌。
華潤電力（0836）首5個月附屬電廠售電量按年增逾24%。收報9.99元，跌3.2%。
破頂股表現
體育用品股破頂，包括，安踏（2020）創上市新高，見167.2元，收報160.8元，跌1.17%；李寧（2331）創上市新高，見77.6元，收報75.95元，跌0.98%；特步（1368）創上市新高，見11.66元，收報10.84元，升1.12%。
消費股破頂，包括，周大福（1929）創上市新高，見16.44元，收報15.98元，跌0.62%；廸生創建（0113）創52周高，見4.76元，收報4.65元，升0.43%；景福集團（0280）創52周高，見0.53元，收報0.48元，跌5.88%。
其他破頂股包括，華潤燃氣（1193）創上市新高，見51.4元，收報51.4元，升4.68%；基石藥業（2616）創52周高，見15.44元，收報14.18元，升0.57%；希瑪眼科（3309）創52周高，見9.38元，收報8.59元，跌1.94%；康寧醫院（2120）創52周高，見37.9元，收報35.4元，跌2.48%；安領國際（1410）創52周高，見0.74元，收報0.71元，升1.43%；味千（中國）（0538）創52周高，見1.51元，收報1.51元，無升跌；泓富（0808）創52周高，見3.04元，收報3.02元，升0.33%。
破底股方面
破底股包括，汽車之家（2518）創上市新低，見126.4元，收報127.1元，跌4.72%；中原建業（9982）創上市新低，見2.29元，收報2.3元，跌4.17%；世茂集團（0813）見52周低20.45元，收報20.45元，跌1.21%；時代中國（1233）見52周低9.22元，收報9.28元，跌1.8%；天立教育（1773）見52周低3.67元，收報3.72元，跌1.33%；思考樂教育（1769）見52周低4.59元，收報4.65元，跌1.69%；冠城鐘錶珠寶（0256）見52周低1.46元，收報1.54元，升1.32%；聯康生物（0690）見52周低0.093元，收報0.095元，跌4.04%；阿里健康（0241）見52周低17.22元，收報17.58元，升0.46%；遠見控股（0862）見52周低0.18元，收報0.18元，跌9.09%。
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