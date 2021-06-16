【有片：選股王】內需股回吐 藍月亮回勇可留意
文章日期：2021年6月16日 12:06
內地A股受壓，港股走勢偏軟。滬深300跌逾1%，深創業板指跌近3%。恒指低開最多跌111點，低見28527點反彈，曾經倒升，之後回試低位，現報28532點，跌105點。大市成交699億元。
石油及金融股反彈支持大市表現，中石油（0857）、友邦（1299）工行（1398）升1%、2%。不過近日強勢的汽車、新能源、醫藥股回吐，比亞迪（1211）跌逾半成，石藥（1093）、信義光能（0968）跌超過3%。科網股亦有沽壓，美團（3690）跌3%再次失守300元。
另近期強勢行業內需股有回吐，安踏（2020）跌1%。不過，衣物清潔品牌藍月亮（6993）股價回勇迹象可以留意。公司去年上市交出首份成績表，業績有所提升；核心衣物清潔產品受疫情影響收入倒退，但個人及家居清潔產品收入上升抵消影響，毛利率保持穩定，全年純利增長逾兩成。該股上月獲納入富時羅素全球股票指數系列，刺激股價進一步做好，曾經升上11.9元，之後調整於20天線有支持，近期股價再度轉強，再次挑戰12元關口，一旦突破將有望上試12.5甚至13元水平。止蝕位可設於20天線約10.9元。
劉思明