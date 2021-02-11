恒指低開29點 時代天使上市升131.21%報400元
文章日期：2021年6月16日 09:27
恒指今早低開29點或0.11%，報28609點，成交金額50億元；國指今早低開36點或0.35%，報10632點。恒生科技指數開市報7922點，跌0.48%。
恒指10天線(28832.19點)跌穿20天線(28858.55點)，及向下逼近50天線(28743.18點)。
藍籌12隻升，31隻下跌，15隻無升跌。潤地（1109）升1.53%，報36.5元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升1.22%，報95.1元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻27點；百威（1876）跌1.53%，報25.7元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）跌0.99%，報299.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低22點。
恒生科技指數成份股9隻升，16隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是平安好醫生（1833）開市報88.9元，升1.31%；跌幅最大的是萬國數據（9698）開市報73.2元，跌5.43%。
莎莎（0178）今公布業績。開市報2.06元，升0.49%。
時代天使（6699）今上市，定價173元。開市報400元，升131.21%。
君實生物（1877）折讓約5.8%配股，籌25億。開市報74.45元，跌0.07%。
中燃（0384）正調查十堰市燃氣爆炸事故，今早復牌。開市報24.2元，跌4.35%。
港視（1137）新增租用青衣樓面為電商業務擴張作準備。開市報10.28元，升0.39%。
遠東發展（0035）以逾12億售英酒店。開市報2.91元，升1.04%。
有贊科技未獲批上市，中國有贊（8083）私有化押後至10月12日。開市報1.54元，跌0.65%；
眾安在綫（6060）首5個月保費收入增44%。開市報39.55元，升0.51%。
金源米業（0677）發盈喜，料全年扭虧為盈。無成交，報0.63元。
華潤電力（0836）首5個月附屬電廠售電量按年增逾24%。開市報9.98元，跌3.29%。
破頂股表現
破頂股包括，周大福（1929）創上市新高，見16.44元，開市報16.44元，升2.24%；廸生創建（0113）創52周高，見4.65元，開市報4.65元，升0.43%；希瑪眼科（3309）創52周高，見8.9元，開市報8.9元，升1.6%；味千（中國）（0538）創52周高，見1.51元，開市報1.51元，無升跌；泓富（0808）創52周高，見3.04元，開市報3.04元，升1%。
破底股方面
破底股包括，汽車之家（2518）創上市新低，見129.9元，開市報129.9元，跌2.62%；恒大（3333）見52周低10.78元，開市報10.78元，跌1.46%。
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