港股ADR跌96點 美期向上亞股個別發展 時代天使上市 莎莎業績
文章日期：2021年6月16日 08:49
美股向下，港股ADR跌96點或0.34%，報28541點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.8%，折合報595.19元；阿里巴巴（9988）跌1.24%，折合報203.84元；美團（3690）跌0.72%，折合報300.23元；匯控（0005）升1.09%，折合報47.87元；建行（0939）跌1.02%，折合報6.12元。
道期微跌0.003%，標期升0.05%，納期升0.11%。日股現跌0.21%，韓股現升0.33%，澳股現升0.2%。
今日焦點股份可留意：
莎莎（0178）今公布業績。
時代天使（6699）今上市，定價173元。
君實生物（1877）折讓約5.8%配股，籌25億。
中燃（0384）正調查十堰市燃氣爆炸事故，今早復牌。
港視（1137）新增租用青衣樓面為電商業務擴張作準備。
遠東發展（0035）以逾12億售英酒店。
有贊科技未獲批上市，中國有贊（8083）私有化押後至10月12日。
眾安在綫（6060）首5個月保費收入增44%。
金源米業（0677）發盈喜，料全年扭虧為盈。
華潤電力（0836）首5個月附屬電廠售電量按年增逾24%。
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