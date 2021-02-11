市場觀望聯儲局議息會議，隔夜逆回購使用量創下逾兩個月來最大單日降幅，市場預期聯儲局可能在季度「點陣圖」中預測2023年上調利率，但減碼購債的暗示可能要到8月或9月才會做出。數據方面，美國5月零售下降超預期，PPI則加速上升，進一步加劇通脹壓力。道指高開3點，高位曾升26點，低位曾跌194點。