觀望議息結果 5月零售下降、PPI上升 美股向下 道指跌94點
文章日期：2021年6月16日 08:15
市場觀望聯儲局議息會議，隔夜逆回購使用量創下逾兩個月來最大單日降幅，市場預期聯儲局可能在季度「點陣圖」中預測2023年上調利率，但減碼購債的暗示可能要到8月或9月才會做出。數據方面，美國5月零售下降超預期，PPI則加速上升，進一步加劇通脹壓力。道指高開3點，高位曾升26點，低位曾跌194點。
道瓊斯工業平均指數收跌94點，跌幅0.28%，報34299點。標普500指數收跌8點，跌幅0.21%，報4246點。納斯達克綜合指數收跌101點，或0.72%，報14072點。
salesforce跌1.49%，報242.58美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低24點，而美國運通升1.5%，報166.27元，貢獻道指16點。
科技股方面，蘋果收市報129.64元，跌0.64%，谷歌母公司Alphabet收市報2428.39元，跌0.83%，亞馬遜收市報3383.13元，跌0.02%，Facebook收市報336.75元，跌0%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.11%，報458點。德國DAX指數收漲0.36%，報15729點；法國CAC 40指數漲0.36%，報6639點；英國富時100指數收漲0.37%，報7172點。