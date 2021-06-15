越秀服務明起招股 入場費3293元
文章日期：2021年6月15日 19:00
國企越秀地產（0123）旗下物管越秀服務（6626）明日（16日）起招股，每股招股價介乎4.88元至6.52元，每手500股，入場費3292.85元。公司全球發行3.6966億股，公開發售佔10%，國際配售佔90%。不計超額配售權，料最多集資24.1億元。聯席保薦人為農銀、建銀、中信建投及越秀融資。
招股期至下周一（21日）中午12時截止，預計6月28日掛牌。公司引入10名基石投資者，包括新華資產管理、Kaiser Private Equity Fund、Crotona Assets、SensePower Management、昇輝控股有限公司、Keltic Investment (HK) 、索菲亞（深：002572）董事江淦鈞及柯建生、華科資本，以及尚慧企業有限公司。
根據初步招股資料，截至去年年底，越秀服務總在管面積為3260萬平方米，有215個在管物業。去年純利錄得2.04億元人民幣（下同），按年增1.19倍。全年收入錄得11.68億元，按年增約三成。集團去年11月斥資約2.8億元，收購廣州地鐵旗下的廣州地鐵環境工程67%股權，以及廣州地鐵物業管理67%股權。其後物管業務拓展至地鐵物管。
集資用途方面，約60%將用於為策略收購和投資提供資金；約15%將用於進一步發展增值服務；約15%將用於開發信息技術系統和智能社區；約10%將用於補充營運資金和一般公司用途。
行政總裁吳煒表示，母公司越秀地產每年竣工面積約為500萬至600萬平方米，相信未來3年將可為公司穩定貢獻約2000萬平方米的管理面積。他表示，公司亦擬發展第三方物管，現時外拓團隊已聘80多人。他補充指，公司作為國企，未來於收併購方面亦有優勢，因國資委旗下有大量物業公司，亦會積極與國企尋求合作。
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