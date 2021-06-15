招股期至下周一（21日）中午12時截止，預計6月28日掛牌。公司引入10名基石投資者，包括新華資產管理、Kaiser Private Equity Fund、Crotona Assets、SensePower Management、昇輝控股有限公司、Keltic Investment (HK) 、索菲亞（深：002572）董事江淦鈞及柯建生、華科資本，以及尚慧企業有限公司。

根據初步招股資料，截至去年年底，越秀服務總在管面積為3260萬平方米，有215個在管物業。去年純利錄得2.04億元人民幣（下同），按年增1.19倍。全年收入錄得11.68億元，按年增約三成。集團去年11月斥資約2.8億元，收購廣州地鐵旗下的廣州地鐵環境工程67%股權，以及廣州地鐵物業管理67%股權。其後物管業務拓展至地鐵物管。

集資用途方面，約60%將用於為策略收購和投資提供資金；約15%將用於進一步發展增值服務；約15%將用於開發信息技術系統和智能社區；約10%將用於補充營運資金和一般公司用途。

行政總裁吳煒表示，母公司越秀地產每年竣工面積約為500萬至600萬平方米，相信未來3年將可為公司穩定貢獻約2000萬平方米的管理面積。他表示，公司亦擬發展第三方物管，現時外拓團隊已聘80多人。他補充指，公司作為國企，未來於收併購方面亦有優勢，因國資委旗下有大量物業公司，亦會積極與國企尋求合作。

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