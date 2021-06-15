他又指，機構飲食方面，以往學童飯盒的銷售約數億元，去年1月已暫停銷售，即使學校復課亦是半日制，但因合約關係，只要回復全日制就要提供飯盒，廠房現時亦不能暫停運作。

外賣方面，他表示，大多透過自家平台下單自取的方式，速食餐飲外賣佔比由20%增至一半，休閒餐飲亦由逾一成提高至三成，第三方平台佔比低很多，會以組合餐單令銷售增至100元水平。

他認為，客人對價格敏感，雖然食品價格有壓力，但難以加價，會努力令客人認為物超所值，期內平均單價下跌0.5元，現時為37.5元。

開店計劃方面，香港速食餐飲預計將開設11間新店；內地就開設17間新店。羅德承表示，香港很大機會選址在民生及工作區域，旅客區例如銅鑼灣，周四至日表現暢旺，但周一至三落差很大，會小心審慎考慮。他又指，最主要考慮每呎銷售表現，例如餐廳每呎銷售約500至600元，如租金每呎超出100元就難以負擔。

至於關店計劃，羅德承指出，將視乎續租情況而定，現時部分續租條約只在第一年有低雙位數減幅，每年遞增租金，如果不合理亦會關店。

記者：蕭嘉聰

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