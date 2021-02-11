報告顯示，友邦的歐洲股票基金，今年初至今回報16.1%，是表現最佳的成分基金，宏利的歐洲股票基金以14.3%回報居次。至於十大表現最差的成份基金都是債券基金，負回報介乎3.3%至3.7%。

對於整體資金流向及個別基金表現，駿隆集團執行董事王玉麟分析指，自今年3月至5月，股票資產連續3個月錄得淨流入共78億港元，反映出強積金計劃選擇的重要性，建議強積金成員除了資產類別及板塊外，亦應留意所參與的強積金計劃是否能提供目標回報。

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