MPF｜駿隆：5月份市佔率 宏利以近25%續居首 匯豐按年跌0.8百分點
文章日期：2021年6月15日 18:14
駿隆公布強積金市場佔有率報告，5月份業界龍頭首三位依次為宏利（24.9%）、匯豐（18.4%）及永明（10.6%）。於過去12個月，永明及宏利錄得最多市場佔有率增幅，按年分別多1.4及0.3個百分點，相反匯豐市佔率下滑最多，跌0.8個百分點。
報告顯示，友邦的歐洲股票基金，今年初至今回報16.1%，是表現最佳的成分基金，宏利的歐洲股票基金以14.3%回報居次。至於十大表現最差的成份基金都是債券基金，負回報介乎3.3%至3.7%。
對於整體資金流向及個別基金表現，駿隆集團執行董事王玉麟分析指，自今年3月至5月，股票資產連續3個月錄得淨流入共78億港元，反映出強積金計劃選擇的重要性，建議強積金成員除了資產類別及板塊外，亦應留意所參與的強積金計劃是否能提供目標回報。
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