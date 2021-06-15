L&G自2018年，旗下LGIM（即L&G投資管理）首次發表氣候影響保證報告（Climate Impact Pledge Report），LGIM藉此擴大與涉足15個會危及氣候的1000家環球企業之間的互動，若該等企業未能夠符合他們訂下的最低標準，將會遇到他們採取投票制裁的行動，甚至會可能沽售有關股份，該等行動涵蓋他們管理總值580英鎊的基金，包括未來世界基金、自動配置基金、L&G Workplace Pensions及L&G MasterTrust等其基金。

根據最新公布，LGIM會出售工行、蒙牛、AIG及PPL Corporation四家公司的股份，原因是該等公司未有就觸及碳參與、碳披露或森林砍伐等「紅線」方面，給予滿意的回應。另建設銀行（939）、大都會人壽、日本郵政、韓國電力、埃克森美孚、Rosneft（俄羅斯石油）、荷美爾及加拿大超市連鎖Loblaw，均繼續名列LGIM的剔除名單之列，並正待有關公司採取實際行動，確保重申符合該行訂下的標準。此前被置入剔除投資名單之列的美國食品零售商Kroger，隨著在砍伐森林政策及披露方面作出改進，加上致力推廣對氣候影響較低的產品，該行會將Kroger，連同此前數年的日本汽車公司SUBARU及美國西方石油，同樣重新恢復置入於投資名單。

LGIM去年已經表示，會與58家在業界具影響力的公司加強深化互動，並且期待過渡至淨零排放，而在過去一年，成績令人鼓舞，約四分之三的企業作出回應，當中13家更設定淨零排放的目標。同時，該行會進一步採取行動，對那些未能夠符合其氣候風險最低要求的企業問責，問責的範疇包括是否設有專責應對氣候的董事成員、全面的碳披露，及有否措施減少溫室氣體排放等。當中已對130家企業投反對票，涵蓋銀行、保險、地產、科技及電訊行業。另自2020年，該行發現，亞洲公司的平均分評級，已經超越北美的公司，不過，少於五分之一的亞太公司及三分之一的北美公司，符合該行最低的氣候標準要求。

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