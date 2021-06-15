至於該行強積金受託人近年有整合，未來收費會否再有下調空間，盧回應指，會定時檢討收費策略，目前該行強積金平均開支率約1.21%，市場中位數是1.45%。

政府去年11月就強積金買A股10%配置比重限制解禁，匯豐投資管理中國及香港股票部主管沈昱認為，這可讓基金經理涉足A股獨有的投資領域，分散投資風險，更有望為強積金計劃成員的退休計劃提供更佳的經風險調整回報，然而，過去一年A股市場走勢不及港股或其他市場，而A股目前不能稱得上便宜，或要等待回調才會找到投資機會，該行不急於提高基金投資組合內的A股比例，而會續專注於A股市場發掘個股或子行業的投資機遇。

A股投資展望方面，沈指，內地政府致力減少碳排放，電動汽車是實現碳中和目標的關鍵，太陽能產業將帶來巨大的投資機遇龍頭，當中龍頭企業可憑藉技術優勢、降價和融資成本低增加市場份額。

另外，盧表示，該行強積金收到基金轉換指示由2019年的23萬個，增加至去年的57.8萬個，增幅151%，去年受疫情影響，較少成員前往分行提交基金轉換指示，加上手機應用程式方便，綜觀整體經電子渠道提交的基金轉換指示，經匯豐流動理財應用程式提交的佔45%。

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