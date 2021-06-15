匯豐：計劃在本月推出強積金定期提取服務
文章日期：2021年6月15日 16:57
匯豐香港退休金主管盧德芳表示，計劃在本月推出強積金定期提取服務，讓年滿65歲或符合提早退休條件的成員，透過提交一次性的申請，每月定期收取指定金額支付退休生活，將強積金轉化為長期而穩定的終生退休收入，同時讓未提取的強積金餘額繼續投資滾存。他指，長遠會豐富強積金產品貨架，涵蓋退休後產品需求，目前有產品進入最後階段。此外，會研究與指數掛鈎的基金產品。
至於該行強積金受託人近年有整合，未來收費會否再有下調空間，盧回應指，會定時檢討收費策略，目前該行強積金平均開支率約1.21%，市場中位數是1.45%。
政府去年11月就強積金買A股10%配置比重限制解禁，匯豐投資管理中國及香港股票部主管沈昱認為，這可讓基金經理涉足A股獨有的投資領域，分散投資風險，更有望為強積金計劃成員的退休計劃提供更佳的經風險調整回報，然而，過去一年A股市場走勢不及港股或其他市場，而A股目前不能稱得上便宜，或要等待回調才會找到投資機會，該行不急於提高基金投資組合內的A股比例，而會續專注於A股市場發掘個股或子行業的投資機遇。
A股投資展望方面，沈指，內地政府致力減少碳排放，電動汽車是實現碳中和目標的關鍵，太陽能產業將帶來巨大的投資機遇龍頭，當中龍頭企業可憑藉技術優勢、降價和融資成本低增加市場份額。
另外，盧表示，該行強積金收到基金轉換指示由2019年的23萬個，增加至去年的57.8萬個，增幅151%，去年受疫情影響，較少成員前往分行提交基金轉換指示，加上手機應用程式方便，綜觀整體經電子渠道提交的基金轉換指示，經匯豐流動理財應用程式提交的佔45%。
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