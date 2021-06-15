於內地散戶愛用的富途暗盤，時代天使最高曾見419.8元，即升1.4倍。若可於此價格成交，每手賺4.9萬元。現正升97%，報340.2元，每手帳面依然賺多達3.3萬元。

時代天使今早公布配售結果，上限定價每股173元，全城共獲約79萬人認購，公開發售超購2078倍，國際配售超購114倍。一手中籤率1.5%。認購750手或15萬才穩中一手，意味本金至少要達約2600萬元。

認購額超500萬元的乙組大戶，共計約3.9萬名，但有約2萬人一手不中。有329人認購「頂頭槌飛」，抽84.14萬股，每人獲分配3手或4手。按輝立暗盤價計，每人帳賺約9.4萬元或12.6萬元。

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