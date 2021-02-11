恒指收市跌203點 失守多條主要平均線 北水轉流出 體育、消費股造好
文章日期：2021年6月15日 16:20
恒指收市跌203點或0.71%，報28638點，成交金額1436億元，較上日增加9.8%；國指跌82點或0.76%，報10668點。恒生科技指數收報7961點，跌0.38%。
恒指今早高開104點，高位升104點，低位跌388點，高低波幅493點。收市失守10天線(28918.06點)、20天線(28837.79點)及50天線(28738.56點)。
藍籌8隻升，49隻下跌，1隻無升跌。吉利（0175）升4.76%，收報23.1元，是升幅最大的藍籌，比亞迪（1211）升4.66%，收報224.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻18點；創科實業（0669）跌3.48%，收報135.8元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌1.73%，收報93.95元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低38點。
恒生科技指數成份股11隻升，18隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是舜宇（2382）收報199.7元，升4.34%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）收報39.35元，跌5.41%。
北水南下合計轉為淨流出3.98億元。南水北上合計淨流出51.54億元人民幣，較上日增加69.97%，連續第2日流出，累計流出81.86億元。
午後消息股表現
匯控（0005）指年底前將關閉馬來西亞13家分行。收報47.35元，跌0.53%。
台山核電泄放射氣體，排放量逐年上升，中廣核電力（1816）稱「限值」與別不同。收報1.69元，跌1.7%。
有賴「保就業」資助，大家樂（0341）全年多賺3.9倍，末期息派28仙。收報16.86元，升0.84%。
今早及隔晚消息股表現
湖北十堰市燃氣爆炸，中燃（0384）曾挫15%，見十年最大跌幅後停牌。停牌前報報25.3元，跌14.53%。
綠葉製藥（2186）新冠中和抗體提交美國II期臨床試驗申請。收報5.45元，跌1.62%。
呷哺呷哺（0520）罷免前CEO趙怡執董職務，上周五生效。收報8.5元，跌0.82%。
五菱（0305）爭取明年底前完成集採中心平台車輛銷售1萬部。收報1.95元，跌1.52%。
醫思健康（2138）料去年少賺38%，4月生意額顯著反彈75%。收報13.56元，升10.78%。
長城汽車（2333）泰國羅勇工廠投產，年產能8萬輛。收報24.1元，跌1.63%。
比亞迪（1211）王傳福澄清︰沒勸小米（1810）不要造車。收報224.4元，升4.66%。
大昌集團（0088）發盈警，預計今年3月底止全年蝕2,800萬元。收報4.88元，升1.67%。
財險（2328）首5個月保費收入增0.99%，較首4月放緩。收報7.44元，跌0.4%。
破頂股表現
體育用品股破頂，包括，安踏（2020）創上市新高，見163.2元，收報162.7元，升2.71%；李寧（2331）創上市新高，見77.15元，收報76.7元，升3.58%；特步（1368）創上市新高，見11.58元，收報10.72元，升20.72%；
消費股破頂，包括，六福集團（0590）創52周高，見24元，收報23.85元，升7.67%；周生生（0116）創52周高，見14.98元，收報14.7元，升3.96%；廸生創建（0113）創52周高，見4.65元，收報4.63元，升5.71%；東方表行集團（0398）創52周高，見4.59元，收報4.47元，升0.22%；英皇鐘錶珠寶（0887）創52周高，見0.236元，收報0.228元，升1.79%；景福集團（0280）創52周高，見0.53元，收報0.51元，升10.87%；謝瑞麟（0417）創52周高，見1.1元，收報1.1元，升2.8%。
燃氣股股破頂，包括，新奧能源（2688）創上市新高，見152元，收報144.9元，跌1.83%；新天綠色能源（0956）創52周高，見3.73元，收報3.56元，升1.14%。
醫療醫藥股破頂，包括，諾輝健康（6606）創上市新高，見89.65元，收報88.2元，升3.16%；中國中藥（0570）創52周高，見5.3元，收報5.04元，跌3.26%；億勝生物科技（1061）創52周高，見7.25元，收報6.79元，跌3.82%。
破底股方面
破底股包括，企展控股（1808）創上市新低，見0.085元，收報0.087元，升1.16%；汽車之家（2518）創上市新低，見132.1元，收報133.4元，跌4.92%；中原建業（9982）創上市新低，見2.35元，收報2.4元，跌2.83%；龍皇（8493）臨時櫃位及上市編號（8556）創上市新低，見0.244元，收報0.25元，跌18.03%；世茂集團（0813）見52周低20.45元，收報20.7元，跌3.27%；時代中國（1233）見52周低9.41元，收報9.45元，跌6.44%；天立教育（1773）見52周低3.67元，收報3.77元，跌5.99%；思考樂教育（1769）見52周低4.6元，收報4.73元，跌5.78%；遠見控股（0862）見52周低0.195元，收報0.198元，跌1%；新東方在綫（1797）見52周低9.96元，收報10.2元，跌3.04%；
其他報道
宏利：疫情下僱員積極整理投資組合 唯TVC扣稅產品供款額跌逾30%
台山核電泄放射氣體 排放量逐年上升 中廣核電力稱「限值」與別不同